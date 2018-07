Berlin (dpa) - Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres meldet die Bundesagentur für Arbeit bundesweit noch mehr als 146 000 unbesetzte Lehrstellen. Gleichzeitig sind aber auch noch immer über 200 000 Jugendliche bei den Arbeitsagenturen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Insgesamt zeichne sich auf dem Lehrstellenmarkt in diesem Jahr eine etwas schwächere Entwicklung ab als in den beiden Vorjahren, heißt es in einer aktuellen Analyse.

