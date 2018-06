Sydney (AFP) Premierminister Kevin Rudd als Nazi: Mit diesem Titelbild hat die australische Boulevardzeitung "Daily Telegraph" am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Das Blatt zeigte Rudd auf der ersten Seite als "Colonel Klink", eine Figur der in Australien sehr bekannten US-Fernsehserie "Hogan's Heroes". Der "Daily Telegraph" gehört zum Medienimperium des in Australien geborenen Rupert Murdoch, der bereits öffentlich deutlich gemacht hat, er wünsche sich einen Sieg der konservativen Opposition bei den Parlamentswahlen am 7. September.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.