Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss beim Vierländer-Turnier in Straßburg am Wochenende ohne Small Forward Patrick Heckmann auskommen. Der 21-Jährige, der in den USA für Boston College aktiv ist, laboriert an einer hartnäckigen Fußverletzung. Der Einsatz der angeschlagenen Tibor Pleiß und Robin Benzing ist fraglich.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft am Freitagabend auf Frankreich, das das Team von Bundestrainer Frank Menz am Dienstag 89:84 bezwungen hatte. Die Franzosen sind auch Auftaktgegner der deutschen Mannschaft bei der EM in Slowenien (4. bis 22. September). Am Samstag steht eine Begegnung gegen Griechenland auf dem Programm, am Sonntag wartet Kroatien als letzter Gegner.