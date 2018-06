Frankfurt/Main (AFP) Die Commerzbank ist im ersten Halbjahr nicht aus den roten Zahlen gekommen - trotz eines Gewinns in den vergangenen Monaten. Zwar fuhr Deutschlands zweitgrößte börsennotierte Geschäftsbank von April bis Juni ein Plus von 43 Millionen Euro ein, wie aus den am Donnerstag in Frankfurt am Main veröffentlichten Geschäftszahlen des Konzerns für das zweite Quartal hervorging. In den ersten sechs Monaten blieb damit demnach aber dennoch ein Verlust in Höhe von 51 Millionen Euro stehen.

