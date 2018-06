Flensburg (AFP) Der Autohersteller Daimler hat im Streit mit der Europäischen Union und Frankreich um offenbar brandgefährliche Kühlmittel Rückendeckung vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bekommen. Bei Unfalltests mit Autos unter "verschärften Versuchsbedingungen", deren Klimaanlagen mit der umstrittenen Substanz R1234yf laufen, seien in einem Fall "reproduzierbare Entflammungen" festgestellt worden, teilte die Behörde am Donnerstag in Flensburg mit. Vergleichstests mit einem alten Kühlmittel hingegen, um das Daimler kämpft, hätten "zu keinen Gefährdungsszenarien" geführt.

