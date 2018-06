Berlin (AFP) Die Grünen wollen im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl am 22. September die ins Stock geratene Energiewende durch ein Zehn-Punkte-Programm voranbringen. Dazu gehören ein nationales Klimaschutzgesetz, "faire Energiepreise" und die Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren Energien bis zum Jahre 2020, wie Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin am Donnerstag vor der Presse in Berlin sagte.

