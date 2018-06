Berlin (AFP) - (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat den zunehmenden Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen in einigen Branchen kritisiert. "Es geht mir nicht um die Abschaffung von Leiharbeit", die ein wichtiges Instrument sein könne, sagte Steinbrück am Donnerstag bei einem Besuch der Meyer Werft in Papenburg. Es müsse aber mehr getan werden, um deren missbräuchliche Nutzung zu verhindern. Steinbrück kündigte in diesem Zusammenhang auch an, er wolle nach einem Wahlsieg die betriebliche Mitbestimmung ausbauen.

