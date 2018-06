Westendorf (AFP) Seine Tierliebe hat ein elfjähriger Deutscher während des Urlaubs im österreichischen Kitzbühel mit dem Verlust eines Zehs bezahlt. Der Junge hatte am Mittwochabend barfuß auf einer Weide in Westendorf gespielt und versucht, die Kuh zu streicheln, meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Das Tier trat dem Kind auf den Fuß und verletzte es so schwer, dass es per Hubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen und dort operiert werden musste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.