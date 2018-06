Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach kann zum Start in die 51. Saison der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) bei Titelverteidiger Bayern München in Bestbesetzung antreten. "Alle Spieler sind an Bord", sagte Trainer Lucien Favre, der zuletzt beim Pokal-Aus bei Drittligist SV Darmstadt 98 (4:5 i.E.) auf Juan Arango und Amin Younes verzichten musste.

Den Triple-Sieger aus München lobte Favre in höchsten Tönen. "Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt, vielleicht sogar die beste", sagte der Schweizer, der über Münchens neuen Trainer Pep Guardiola sagte: "Man sieht sofort, was er will, man sieht viel Typisches aus Barcelona."