Berlin (dpa) - Die Debatte über die NSA-Spähaffäre wird immer mehr vom Wahlkampf überlagert. Die Regierungsparteien CDU und FDP sowie die Linkspartei werfen dem früheren SPD-Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier Heuchelei und Unglaubwürdigkeit vor.

Die damalige rot-grüne Regierung habe 2002 "alle Türen aufgemacht, durch die die NSA und private Konzerne die Daten aus Deutschland absaugen", sagte die Linke-Vorsitzende Katja Kipping. SPD und Grüne wiesen dies scharf zurück. Eine Überwachung des Internets wie durch das NSA-Projekt "Prism" habe es damals noch gar nicht gegeben.

Kipping sagte der Online-Ausgabe der "Mitteldeutschen Zeitung", der jetzige SPD-Fraktionschef Steinmeier sei "der größte Heuchler in der ganzen Spionageaffäre". Es sei Zeit für einen Offenbarungseid der SPD. Für die Linke führe kein Weg an einem Geheimdienst- Untersuchungsausschuss nach der Bundestagswahl vorbei. "Dann müssen auch die Schlapphutpaten der SPD aussagen." Der FDP-Innenpolitiker Hartfrid Wolff forderte, Steinmeier vor das Parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste zu laden. Dort soll am Montag Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU) erneut aussagen.

Ein Sprecher der Bundesregierung hatte am Mittwoch gesagt, die rot-grüne Koalition habe 2002 die gemeinsame Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes (BND) mit dem US-Geheimdienst NSA im bayerischen Bad Aibling abgesegnet. Steinmeier habe damals als Chef des Kanzleramtes die Grundsatzentscheidung getroffen. "Die SPD ist als unglaubwürdig entlarvt", sagte der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler daraufhin der "Schwäbischen Zeitung" (Donnerstag).

Steinmeier wies die Vorwürfe der Bundesregierung mit Verweis auf die Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001 zurück. "Was an Zusammenarbeit zur Aufklärung eines grauenhaften Verbrechens notwendig war, hat nichts zu tun mit der lückenlosen und flächendeckenden Abschöpfung von Daten unserer Bürgerinnen und Bürger", argumentierte der SPD-Politiker. SPD-Chef Sigmar Gabriel bezeichnete die Vorwürfe gegen Steinmeier in der "Rheinischen Post" (Freitag) als absurd.

SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wirft der Bundesregierung vor, das Kernproblem in der Affäre verschleiern zu wollen. "Das ist eine bloße Ablenkung und sehr durchsichtig", sagte Steinbrück am Donnerstag am Rande eines Besuchs bei der Meyer-Werft in Papenburg. Dass man nach dem 11. September die Bereitschaft gehabt habe, enger mit den US-Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten, sei selbstverständlich. Dies habe aber mit Ausspäh- Aktionen wie durch "Prism" nichts zu tun.

CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe meinte im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag): "Die pampige Reaktion von Herrn Steinmeier zeigt deutlich, dass er sich ertappt fühlt." Die SPD müsse nun ohne Ausflüchte erklären, was sie wann über die Zusammenarbeit von BND und NSA gewusst habe.

Auch Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin wies die Angriffe auf Steinmeier zurück. Entweder habe die unter Steinmeier getroffene Vereinbarung der Auslandsgeheimdienste BND und NSA mit der Ausspähpraxis nichts zu tun oder die bisherigen Angaben der Regierung seien falsch. Schließlich müssten sonst im Kanzleramt mehr Informationen vorliegen, als die Regierung behaupte.

Grünen-Innenexperte Hans-Christian Ströbele sagte der "Welt" (Freitag): "Was der BND macht, hat nichts damit zu tun, dass in Deutschland Millionen von Datenverbindungen ausgespäht, gespeichert und ausgewertet werden." Er warf der SPD mangelnde Differenzierung vor. Es gebe einen Unterschied zwischen der BND-Auslandsaufklärung und der Weitergabe dieser Informationen einerseits und den von dem früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden aufgedeckten Aktivitäten.

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen sagte der "taz" (Freitag), die USA spionierten nicht gegen Deutschland. "Spionage wäre es, wenn in Deutschland gegen deutsche Interessen durch den amerikanischen Staat agiert würde. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte."

BND-Gesetz

Bundesverfassungsschutzgesetz, §19

G-10-Gesetz