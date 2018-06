Papenburg (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wirft der Bundesregierung ein Ablenken vom Kernproblem in der Affäre um das Ausspähen deutscher Daten vor. Das sei eine bloße Ablenkung und sehr durchsichtig. Das sagte Steinbrück in Papenburg mit Blick auf die Vorwürfe gegen den früheren Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier. Dass man den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA die Bereitschaft gehabt habe, enger mit den US-Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten, sei selbstverständlich, sagte Steinbrück. Aber Ausspäh-Programme wie "Prism" habe es damals noch gar nicht gegeben.

