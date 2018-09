Tiflis (AFP) Georgien hat am Donnerstag des Krieges mit Russland um die abtrünnige Region Südossetien vor fünf Jahren gedacht. Regierungsvertreter legten in der Hauptstadt Tiflis Kränze an den Gräbern gefallener Soldaten nieder. In der 2008 von Russland bombardierten und kurzzeitig besetzten Stadt Gori wurde eine Militärparade abgehalten.

