Damaskus/Istanbul (dpa) - Syrische Rebellen haben in Damaskus den Konvoi von Präsident Baschar al-Assad angegriffen. Assad soll dabei unverletzt geblieben sein.

Aktivisten berichteten am Donnerstag, einem hohen islamischen Feiertag, von mehreren Explosionen in einem Viertel, das neben der Residenz des Präsidenten liegt.

Die Ahrar-al-Scham-Brigade erklärte später, sie habe den Konvoi des Präsidenten auf seinem Weg zu einer Moschee mit Granaten angegriffen. Die syrischen Medien verbreiteten anschließend Bilder, die Assad beim Gebet in einer Moschee zeigen. In der islamischen Welt hat am Donnerstag das Fest des Fastenbrechens begonnen, das den Monat Ramadan beendet.

Auch der syrische Oppositionsführer, Ahmed al-Dscharba, setzte sich zum Beginn des Ramadan-Festes medienwirksam in Szene. Der Vorsitzende der Nationalen Syrischen Koalition, die ihren Sitz in Istanbul hat, tauchte unangekündigt zum Gebet in einer Moschee in der umkämpften Stadt Daraa auf. Nach Angaben von Regimegegnern war er von Jordanien aus nach Syrien gereist.

Die USA erhöhen unterdessen ihre humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Syrien auf mehr als eine Milliarde Dollar. Präsident Barack Obama kündigte am Mittwoch in einer Mitteilung zum Ende des Ramadans in der muslimischen Welt an, dass die Amerikaner 196 Millionen Dollar (147 Millionen Euro) zusätzlich für Syrien bereitstellen. "Viele von uns hatten die Gelegenheit des Fastenbrechens mit unseren muslimischen Freunden und Kollegen - eine Tradition, die uns daran erinnert, dankbar für unsere Segnungen zu sein und Mitgefühl mit den weniger Wohlhabenden unter uns zu zeigen", sagte er. Dazu gehörten Millionen Syrier, die fern ihrer Heimat, Familien und Lieben seien.

Von der neuen Hilfssumme sollen 155 Millionen direkt nach Syrien fließen und 41 Millionen an syrische Flüchtlinge in Jordanien, dem Libanon, der Türkei, dem Irak und Ägypten, wie das US-Außenministerium mitteilte.