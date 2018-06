Dallas (dpa) - Ein mutmaßlicher Schütze soll bei zwei Attacken in Dallas vier Menschen getötet und vier verletzt haben. Nach Erkenntnissen der Polizei erschoss der mutmaßliche Täter zunächst in einer Wohnung zwei Menschen und verletzte zwei weitere, wie der US-Nachrichtensender CBS berichtet. Rund 15 Minuten später habe er an dem zweiten Tatort das Feuer eröffnet. Auch hier habe es zwei Todesopfer und zwei Verletzte gegeben. Die Überlebenden wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

