Damaskus (AFP) - (AFP) Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat sich am Donnerstagmorgen in einem seltenen öffentlichen Auftritt in einer Moschee in Damaskus gezeigt. Im Staatsfernsehen war zu sehen, wie Assad beim Gebet zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan neben weiteren Würdenträgern auf dem Boden sitzt. Syriens Informationsminister Omran al-Sohbi wies Medienberichte zurück, wonach es einen Anschlag auf Assads Autokonvoi gab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.