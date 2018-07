Den Haag (dpa) - Alle Mitarbeiter der niederländischen Botschaft in Jemen haben das Land verlassen. Außenminister Frans Timmermans hatte gestern Abend die noch im Jemen verbleibenden vier Mitarbeiter zurückgerufen. Die niederländische Botschaft in der Hauptstadt Sanaa sei nach "neuen Informationen" ein mögliches Ziel eines terroristischen Anschlags, begründete der Minister die Anweisung. Die Botschaft war wie die auch anderer westlicher Länder bereits in der vergangenen Woche geschlossen worden.

