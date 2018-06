Hannover (dpa) - Höhere Reisepreise und die Erholung der Container-Reederei Hapag-Lloyd haben den Touristikkonzern Tui überraschend zurück in die Gewinnzone gebracht.

Für das dritte Geschäftsquartal bis Ende Juni entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 15 Millionen Euro, wie Europas größter Urlaubsanbieter am Donnerstag in Hannover mitteilte.

Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Minus von drei Millionen Euro gestanden. Gerechnet auf alle Gesellschafter verdreifachte sich der Quartalsgewinn fast und stieg von 9 auf 25 Millionen Euro. "Das laufende Geschäftsjahr ist ein Übergangsjahr auf dem Weg zurück zur Dividendenfähigkeit", sagte Tui-Vorstandschef Friedrich Joussen laut Mitteilung.

Joussen steht seit einem halben Jahr an der Unternehmensspitze. Er will den verschachtelten Konzern umbauen und mit einem Sparprogramm auf Rendite trimmen. Auf Neunmonatssicht verschlechterte sich im Geschäftsjahr 2012/2013 das Ergebnis unter dem Strich um 73 Millionen Euro (minus 19 Prozent) auf minus 467 Millionen Euro. Eine Erklärung sind die saisonalen Bedingungen - die Branche verdient vor allem mit dem Sommerurlaub.

Den Hauptgrund sieht Tui aber bei den Ausgaben für das laufende Sparprogramm, die der Konzern in das erste Halbjahr buchte. Joussen hatte Mitte Mai angekündigt, dass Europas größter Reisekonzern die Mitarbeiterzahl in der Zentrale von rund 200 auf etwa 90 reduzieren wird. Im Zuge der Rosskur verkaufte Joussen inzwischen auch den Firmenjet. Zudem beendet der Konzern seine Sponsoringaktivitäten.

Der Konzernumsatz ging um ein Prozent auf knapp 4,7 Milliarden Euro zurück. Auf Neunmonatssicht stehen 11,5 Milliarden Euro, ein Miniplus von 0,6 Prozent gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres. Für die laufende Sommersaison 2013 meldet Tui vier Prozent mehr Umsatz bei einem um sechs Prozent höheren Durchschnittsreisepreis. Die Gästezahl sank um minus zwei Prozent.

Die unsichere Lage in der türkischen Metropole Istanbul und in Ägypten treffen Tui bisher kaum. "Im Berichtszeitraum haben sich die Vorgänge in Ägypten und in der Türkei nicht wesentlich auf den Geschäftsverlauf und die Buchungseingänge des Tui-Konzerns ausgewirkt", heißt es in der Bilanz. "Wir gehen davon aus, dass mögliche Auswirkungen auch im Gesamtjahr 2012/13 begrenzt sein werden." Ägypten ist jedoch vor allem ein wichtiges Winterreiseziel. Tui werde die Nachfrageentwicklung bei der Planung für die künftigen Kapazitäten zum Winter berücksichtigen, schreibt der Konzern.