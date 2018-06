Montreal (AFP) - (AFP) Die Betreiberfirmen des Zuges, der im Juli im kanadischen Lac-Mégantic entgleiste und explodierte, sind zahlungsunfähig. Die in Kanada und den USA ansässigen Schwesterfirmen der Gesellschaft Montréal, Maine & Atlantic (MMA) meldeten nach eigenen Angaben am Mittwoch bei den zuständigen Behörden Insolvenz an. Dies sei eine direkte Folge des Unglücks vom 6. Juli, bei dem 47 Menschen ums Leben kamen.

