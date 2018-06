Washington (AFP) Am 50. Jahrestag der berühmten Rede "I Have a Dream" von Martin Luther King will US-Präsident Barack Obama buchstäblich in die Fußstapfen des schwarzen US-Bürgerrechtlers treten. Wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte, wird Obama bei der Zeremonie am 28. August in Washington eine Rede halten und dabei auf derselben Stufe am Lincoln Memorial stehen wie King 1963. Der erste schwarze US-Präsident wird nach Angaben des Weißen Hauses darüber sprechen, was sich seit der historischen Rede in den Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen in den USA geändert hat.

