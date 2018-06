München (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat in der Saisonvorbereitung einen attraktiven Gegner zu Gast. Der Play-off-Halbfinalist der vergangenen Spielzeit empfängt am 26. September (20.00 Uhr) in eigener Halle den spanischen Vizemeister FC Barcelona, der zu den erfolgreichsten Teams in Europa gehört. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Die Katalanen können aus 17 Landesmeisterschaften, 22 Pokalerfolge und zwei Euroleague-Siege zurückblicken.