Los Angeles (dpa) - Die US-amerikanische Schauspielerin Karen Black, die in Filmen wie "Easy Rider" und "Der große Gatsby" mitspielte, ist tot. Nach Angaben ihres Sprechers starb sie in Los Angeles, berichtete die "Los Angeles Times". Sie war 74 Jahre alt. Black litt seit 2010 an Krebs.

