Paris (AFP) - (AFP) Wegen eines falschen Bombenalarms ist der Eiffelturm in Paris am Freitag geräumt worden. Das Wahrzeichen im Zentrum der französischen Hauptstadt blieb am Nachmittag zwei Stunden lang bis etwa 16.30 Uhr für Touristen gesperrt, wie die Betreiber des Monuments mitteilten. Eine Sicherheitsabsperrung wurde rund um die "Eiserne Dame" errichtet. Nach einer Überprüfung durch die Polizei konnte der Bombenalarm wieder aufgehoben werden.

