Madrid (SID) - Javi Martínez und Thiago von Triple-Gewinner Bayern München stehen im Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für das Länderspiel in Guayaquil gegen Gastgeber Ecuador am kommenden Mittwoch (22.30 Uhr). Trainer Vicente del Bosque berief neben Thiago vier weitere U21-Europameister in seinen Kader, darunter Real Madrids Neuzugang Isco.

Del Bosque verzichtete hingegen auf die beiden Angreifer Roberto Soldado (Tottenham Hotspur) und Fernando Torres (FC Chelsea). Zudem fehlen wie erwartet der im folgenden WM-Qualkifikationspiel in Finnland gesperrte Piqué, dessen Barca-Kollegen Busquets (verletzt), Xavi und Pedro (werden geschont) sowie die verletzten Xabi Alonso (Real Madrid) und Juan Mata (FC Chelsea).