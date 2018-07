San Diego (dpa) - Dramatische Jagd in den USA: In vier Bundesstaaten fahnden Polizisten nach einem Mann, der eine Mutter getötet und ihre 16-jährige Tochter in seine Gewalt gebracht haben soll. Die Behörden befürchten, dass sich der Täter mit dem Mädchen auf der Flucht befindet und dass dessen ebenfalls vermisster achtjähriger Bruder Ethan zusammen mit der Mutter von dem Mann getötet wurde. Neben der verkohlten Leiche der Frau war auch die eines Kindes entdeckt worden. Es besteht aber noch Unklarheit, ob der Tote der kleine Junge ist.

