Moskau (SID) - Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), wird in der Diskussion um ein Anti-Doping-Gesetz in Deutschland das Gespräch mit Thomas Bach suchen und um Unterstützung bei dem DOSB-Präsidenten für sein Vorhaben werben. "Ich werde mich am Sonntag mit ihm treffen, und wir werden über viele Dinge sprechen - sicher auch über dieses Thema", sagte Prokop vor Beginn der Leichtathletik-WM in Moskau.

Im Gegensatz zum DLV sieht der DOSB auch nach der Veröffentlichung einer Studie über Doping in Westdeutschland und nach zahlreichen aktuellen Dopingfällen in der Leichtathletik in einem Anti-Doping-Gesetz den falschen Weg.

Prokop fordert schon länger staatliche Unterstützung im Anti-Doping-Kampf. "Die Mehrzahl der Athleten und die deutsche Bevölkerung teilen diese Meinung", sagte der Jurist, "ich bin zuversichtlich, dass in der nächsten Legislaturperiode ein solches Gesetz im Bundestag verabschiedet wird. Das ist wichtig für die Glaubwürdigkeit des Sports und der Sportler in der Aufarbeitung des Dopingsumpfes."

Neben Prokop hatten zuletzt auch Rudolf Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), und Bayerns Justizministerin Beate Merk ein Anti-Doping-Gesetz gefordert. Der DOSB erkennt auf der Grundlage des geltenden Arzneimittelgesetzes eine effektivere Handhabe gegen Dopingsünder.

"Wir sind der Auffassung, dass der Sport den dopenden Sportler selbst besser, schneller und effektiver bestrafen kann. Der Sport kann dem Athleten unmittelbar die Grundlage entziehen. Ein Gericht würde Monate oder Jahre brauchen, um ein rechtskräftiges Urteil zu fällen", hatte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper zuletzt dem SID gesagt: "Wir haben im Arzneimittelgesetz ein Anti-Doping-Gesetz. Diese Gesetzgebung ist 2007 und in diesem Jahr verschärft worden, damit der Staat bessere Instrumente hat, um gegen den ganzen Sumpf, in dem Doping nur gedeihen kann, vorzugehen."

Staatliche Gerichte unterlägen der Unschuldsvermutung und müssten dem Sportler sein Vergehen nachweisen. "Im Sportrecht gilt die Schuldvermutung, insofern ist es sehr viel härter", meinte Vesper. Ein Anti-Doping-Gesetz sei keine Verschärfung, sondern zerstöre die Sportgerichtsbarkeit.