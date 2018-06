Berlin (dpa) - Die ehemaligen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher und Wolfgang Schäuble bestreite angebliche Forderungen zum Doping-Einsatz während ihrer Amtszeiten. In der Studie "Doping in Deutschland von 1950 bis heute" wird Genscher unter anderem vorgeworfen, Druck auf Sportmediziner ausgeübt zu haben. Solche Vorwürfe empfinde er als verletzend, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Schäuble erklärte im "Focus": "Mir ist aus meinen beiden Amtsperioden als Bundesinnenminister nichts bekannt in Zusammenhang mit staatlicher Unterstützung oder Duldung von Sport-Doping."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.