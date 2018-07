Grenoble (AFP) - (AFP) Zwei seit mehreren Tagen am Mont Blanc vermisste Bergsteiger sind tot. Die Leichname der beiden Franzosen wurden am Freitag auf der italienischen Seite gefunden, wie die Bergrettung im Aostatal am Samstag berichtete. Sie wurden nahe der Punta Baretti auf etwa 4000 Metern Höhe geborgen.

