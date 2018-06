München (SID) - Druck von höchster Stelle: Trainer Pep Guardiola muss beim Fußball-Rekordmeister Bayern München sofort Erfolge feiern - das hat nun auch der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer gefordert. Er erwarte, rief Seehofer Guardiola am Samstagnachmittag beim Empfang des Triple-Gewinners in der Bayerischen Staatskanzlei in München zu, dass der Spanier im nächsten Jahr "mit mindestens genau so vielen Titeln" wiederkommen werde.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beeilte sich aber zu betonen, Seehofer solle den ohnehin sehr hohen Druck auf Guardiola nicht noch erhöhen. Der Spanier hat im Juli das schwere Erbe von Jupp Heynckes angetreten, der in der Staatskanzlei erkrankt fehlte.

Seehofer lud die Bayern anlässlich des Triumphes in der Vorsaison unter Heynckes in Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal an seinen Amtssitz. Die Kapitäne Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger überreichten dem CSU-Politiker ein Trikot mit der Nummer 12 und Seehofers Namen. In den Mittelpunkt rückte jedoch auch der von seiner Steueraffäre arg belastete Präsident Uli Hoeneß, den die zahlreichen Fans vor Ort mit Sprechchören feierten.