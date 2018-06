Eschweiler (SID) - Die U19-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben eine gelungene Generalprobe für die Europameisterschaft in Wales gefeiert (19. bis 31. August). Die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert bezwang die belgische U21-Auswahl in Eschweiler 11:0 (7:0). Lina Magull vom Triple-Gewinner VfL Wolfsburg war mit vier Treffern die erfolgreichste Torschützin. Bei der EM trifft das deutsche Team in der Vorrunde auf Norwegen, Schweden und Finnland.