Ingolstadt (SID) - Aufsteiger Karlsruher SC bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen und ohne Gegentreffer. Die Badener gewannen beim FC Ingolstadt verdient mit 2:0 (0:0) und haben nach drei Spieltagen bereits sieben Punkte auf dem Konto. Ilian Micanski (58.) und Selcuk Alibaz (64.) trafen zum zweiten Auswärtserfolg, duch den der KSC zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernahm. Ingolstadt wartet als einzigs Team der Liga noch immer auf den ersten Saison-Zähler und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab.

Beide Mannschaften begannen vor 5687 Zuschauern äußerst zurückhaltend, Ballkontrolle war oberstes Gebot. Erst nach einer halben Stunde zog der KSC das Tempo an und kam prompt zu ersten Chancen. In der 31. Minute brachte Jan Mauersberger das Kunststück fertig, den Ball aus nur zwei Metern nach einem Freistoß an den Pfosten zu setzen. Wenig später vergab Außenverteidiger Philipp Klingmann eine weitere Möglichkeit der Badener, bevor er eine Minute später einen Kopfball des Igolstädters Alfredo Morales auf der Linie klärte.

Insgesamt präsentierte sich Karlsruhe spielerisch reifer gegen Gastgeber, die erst nach dem Wiederanpfiff ihre Angriffsbemühungen verstärkten. Doch gefährlich blieben die Ingolstäter vorwiegend bei Standardsituationen. Einen seiner Konter nutzte der KSC durch Micanskis gefühlvollen Schlenzer zur Führung, bevor Alibaz' Freistoß aus 22 Metern von der Ingolstädter Abwehrmauer ins Tor abgefälscht wurde.

Bei den Gastgebern vermochten Morales und Andreas Buchner zu gefallen, Karlsruhe hatte in den beiden Torschützen Micanski und Alibaz seine herausragenden Akteure.