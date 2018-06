Berlin (dpa) - Reicht eine Mobilfunknummer aus, um einen Terrorverdächtigen per Kampfdrohne zu orten und zu töten? Der BND bestreitet das. Auch deshalb sei ein Weiterreichen der Daten an Partnergeheimdienste legal. US-Präsident Obama kündigte indessen ein Maßnahmenpaket an, um das Vertrauen in die amerikanischen Geheimdienste zu erhöhen.

