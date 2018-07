Moskau (dpa) - In Moskau laufen seit heute die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hofft vor allem im Bereich Wurf auf Medaillen. Diskuswerfer Robert Harting und Kugelstoßer David Storl treten als Titelverteidiger an. Heute entscheiden sich unter anderem der Marathon der Frauen, allerdings ist dabei keine deutsche Läuferin am Start, und das 10 000-Meter-Rennen der Männer.

