Hamburg/Berlin (dpa) - Model, Muse und nun auch Musiker: Baptiste Giabiconi (23) wird vom People-Magazin "InTouch" mit dem "Shooting Star Award" ausgezeichnet. Man ehre den Franzosen "für seine beispiellose Weltkarriere" sowie sein Hit-Album "Oxygen", das am 6. September in Deutschland erscheine, teilte die Zeitschrift in Hamburg mit.

Die Verleihung des Preises (ein in Gold gegossener Kopfhörer) soll am 27. August in Berlin stattfinden. Dabei werde Giabiconi Auszüge aus dem Album unplugged präsentieren und auch den Titel "Demain" singen. Giabiconi gehört zu den bestbezahlten Männer-Models der Welt. Er wurde in den vergangenen Jahren als Muse des Modeschöpfers Karl Lagerfeld bekannt. Die "Bild"-Zeitung kommentierte den "InTouch"-Preis für den Neu-Musiker am Samstag mit "Guter Start!"

Baptiste Giabiconi bei Facebook

Infos zu "InTouch"