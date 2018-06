Irsee (dpa) - Reptilien-Alarm in Bayern: In einem Badesee in der Gemeinde Irsee bei Kaufbeuren suchen Feuerwehr und Naturschutzbeauftragte nach einer bissigen Alligator-Schildkröte.

Der Oggenrieder Weiher im Ostallgäu sei seit Donnerstag gesperrt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Augsburger Allgemeine" (Samstag). Das Tier hatte dem Bericht zufolge am vergangenen Montag einen Jungen in den Fuß gebissen und ihm die Achillessehne durchtrennt. Unklar ist noch, ob es sich um eine Schnapp- oder um eine Geierschildkröte handelt.

Die bissigen Schildkröten sind eigentlich in den USA beheimatet. Einfuhr, Verkauf und Nachzucht dieser Reptilien ist in Deutschland seit 1999 verboten. Aufgrund der Bissabdrücke am Fuß des Jungen dürfte das Tier nach Schätzungen mindestens 40 Zentimeter groß und 14 Kilogramm schwer sein. Wie es in den Weiher kam, ist noch unklar. Vermutlich wurde es von seinem Besitzer ausgesetzt.