Mainz/Berlin (dpa) - Die Probleme am Mainzer Hauptbahnhof werden zur Chefsache. Nach einem heutigen Spitzengespräch in Mainz hat sich für Mittwoch in Frankfurt auch Bahnchef Grube angekündigt. Und im Bundestagswahlkampf ist das Bahnchaos auch angekommen.

