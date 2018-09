Berlin (AFP) - (AFP) FDP-Generalsekretär Patrick Döring hat SPD und Grünen Mitschuld an den derzeit massiven Beeinträchtigungen für Pendler und Reisende am Mainzer Hauptbahnhof gegeben. Die Oppositionsparteien hätten das von der schwarz-gelben Bundesregierung geplante Eisenbahn-Regulierungsgesetz im Bundesrat gestoppt, sagte Döring dem rbb-Inforadio. "Ansonsten wäre die Bundesnetzagentur jetzt auch in der Lage, darüber zu entscheiden, ob die Personalplanung an manchen Stellwerken in die richtige Richtung geht."

