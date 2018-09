Berlin (AFP) Der langjährige Parteichef der Linken, Lothar Bisky, ist tot. Wie Bundestags-Fraktionschef Gregor Gysi am Dienstag in Berlin mitteilte, verstarb Bisky am selben Tag im Alter von 71 Jahren. Gysi drückte seine "tiefe Trauer" über den Tod seines Weggefährten aus.

