Berlin (AFP) - (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich Forderungen angeschlossen, dem Bundestag mehr Kontrollrechte über die Geheimdienste zu geben. Angesichts der neuen Überwachungsmöglichkeiten der Dienste durch das Internet "muss auch das Parlament mehr Möglichkeiten bekommen, hier zuzugreifen", sagte Merkel am Dienstagabend in der Sendung "Forum Politik" von Phoenix und Deutschlandfunk. Sie argumentierte, dies würde auch ein "Umdenken" bei den Geheimdienstmitarbeitern mit sich bringen und sie an ihre Pflicht erinnern, bestimmte Aspekte ihrer Arbeit transparent zu machen, "damit da auch mehr Einsicht gewährt wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.