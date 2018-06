Berlin (AFP) Die Probleme im Zugverkehr am Mainzer Hauptbahnhof werden zum Reizthema im Wahlkampf. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) gab der SPD am Dienstag Mitschuld am Sparkurs bei der Bahn in den vergangenen Jahren und den derzeitigen Personalproblemen in Stellwerken. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wiederum warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte eine schnelle Lösung der Probleme in Mainz, die laut Bahn bis Monatsende gelöst sein sollen.

