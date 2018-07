Paris (AFP) - (AFP) Happy End nach einem empörenden Diebstahl: Der geklaute elektrische Rollstuhl des an den vier Gliedmaßen amputierten französischen Behindertensportlers Philippe Croizon ist wieder aufgetaucht. Der Rollstuhl wurde nur wenige Stunden nach dem Diebstahl auf einem Parkplatz in der nordfranzösischen Normandie gefunden, wie Croizon am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Das ist eine schöne Sommergeschichte, um allen Behinderten Vertrauen und Hoffnung in das Leben wiederzugeben", sagte der 45-Jährige, der trotz Arm- und Beinamputationen 2010 den Ärmelkanal durchschwommen hatte.

