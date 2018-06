Dortmund (SID) - Champions-League-Finalist Borussia Dortmund muss sich auch in der diesjährigen Gruppenphase der Königsklasse auf schwere Gegner einstellen. Der BVB wird nach Vereinsangaben 2013/14 in Lostopf drei gelistet, ein Sprung in den zweiten Lostopf ist nicht mehr möglich. Trainer Jürgen Klopp und seinem Team drohen Topklubs wie Real Madrid, Paris St. Germain oder der SSC Neapel. Die Auslosung zur Gruppenphase findet am 29. August in Monaco statt. In der vergangenen Saison hatten sich die Schwarz-Gelben in der Königsklasse in der Gruppenphase mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam auseinandersetzen müssen.

In der Auslosung werden die 32 Teilnehmer anhand des Klub-Koeffizienten auf vier Lostöpfe (je acht Teams) verteilt. Triple-Sieger Bayern München ist als Titelverteidiger auf Platz eins gesetzt. Bayer Leverkusen landet wohl im vierten Topf. Schalke 04 muss sich erst in den Play-offs zur Champions League gegen Metalist Charkow aus der Ukraine behaupten.