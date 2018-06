Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im ersten Saisonheimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen auf Kapitän Serdar Tasci verzichten. Der 26 Jahre alte Abwehrchef zog sich am vergangenen Sonntag im Spiel beim FSV Mainz 05 (2:3) einen Einriss im Außenmeniskus des linken Knies zu. Das teilten die Schwaben am Dienstag auf ihrer Internetseite mit. Wie lange Tasci pausieren muss, ist noch offen.