Jerusalem (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wird kurz nach der zweiten Runde der Friedensgespräche in Nahost erwartet. Bei dem Besuch am Donnerstag und Freitag sind Gespräche mit Israelis und Palästinensern vorgesehen. Am Freitagmorgen werde Staatspräsident Schimon Peres zu einem Arbeitstreffen mit dem UN-Generalsekretär zusammenkommen, teilte das Präsidialamt in Jerusalem am Dienstag mit. Ban Ki Moon hatte die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern vor zwei Wochen begrüßt.

