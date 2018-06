Gaza/Tel Aviv (dpa) - Israelische Soldaten haben in der Nacht zum Sonntag an der Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser erschossen. Der Mann habe versucht, den Grenzzaun zu überqueren und ein "verdächtiges Objekt" bei sich getragen, sagte ein Armeesprecher in Tel Aviv.

Er habe mehrere Aufrufe zum Umkehren und Warnschüsse ignoriert. Daraufhin hätten die Soldaten das Feuer eröffnet. Aus militärischen Kreisen hieß es, der Mann sei unbewaffnet gewesen. Seit einer Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas im November ist es nur noch sporadisch zu gewaltsamen Zwischenfällen gekommen.