Den Haag (dpa) - Im engsten Kreis hat die königliche Familie der Niederlande im Palast in Den Haag Abschied von Prinz Friso genommen. Der 44-Jährige war nach anderthalb Jahren im Koma am Montag gestorben und im Anwesen seiner Mutter, Prinzessin Beatrix, aufgebahrt worden.

Wann und mit welcher Zeremonie der Prinz beigesetzt wird, sollte wahrscheinlich noch am Dienstag entschieden werden. König Willem-Alexander (47) hatte nach dem Tod seines Bruders seinen Urlaub abgebrochen und war mit seiner Familie zurückgekehrt.

Auch der jüngste Sohn von Beatrix (75), Prinz Constantijn (43), und seine Familie standen der Witwe, Prinzessin Mabel (45), und den beiden kleinen Töchtern Luana (8) und Zaria (7) bei. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte kehrt am Dienstag ebenfalls vorzeitig aus den Ferien zurück.

Prinz Friso war am Montag an den Folgen von schweren Hirnschäden gestorben, die er bei einem Lawinenunglück beim Skifahren im österreichischen Lech im Februar 2012 erlitten hatte.

Zahlreiche Niederländer gaben Blumen am Palast Huis ten Bosch ab. Tausende bekundeten ihr Mitgefühl auf Kondolenzseiten im Internet. Auch die königliche Familie in Dänemark drückte ihre Trauer aus. "Alle sind berührt, und ihre Gedanken und ihr Mitgefühl ist bei der königlichen Familie in den Niederlanden", sagte die Pressesprecherin des Königshauses, Lene Balleby, der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau.

Mitglieder der niederländischen Königsfamilie werden traditionell in der Nieuwe Kerk in Delft beigesetzt. Allerdings werden die Kirche und die königliche Grabstätte zur Zeit renoviert. Die Familie und auch die Regierung müssen nun auch über die Trauerfeiern entscheiden. Bei seiner Hochzeit mit Prinzessin Mabel hatte Friso auf einen Platz in der Thronfolge verzichtet. Unklar ist daher, ob er dennoch mit allen staatlichen Ehren beigesetzt wird.

Erst Anfang Juli war Friso von London nach Huis ten Bosch verlegt worden. In London war er seit dem Skiunglück in einer Spezialklinik behandelt worden. Sein Zustand hatte sich nicht verbessert.

Bis zuletzt wurde Friso im Wohnpalast seiner Mutter versorgt. Beatrix hatte den Thron am 30. April ihrem Sohn Willem-Alexander übergeben. Ihr Mann, der Vater von Friso, der aus Deutschland stammende Prinz Claus, starb im Oktober 2002 im Alter von 76 Jahren.

