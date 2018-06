Moskau (AFP) - (AFP) Der bei einem Säureangriff verletzte Leiter des Moskauer Bolschoi-Balletts, Sergej Filin, hat erstmals seit der Attacke das Aachener Krankenhaus verlassen, in dem er behandelt wird. Er besuchte am Montag eine Aufführung des Ensembles in London, wie das russische Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. "Ich habe mir zum ersten Mal erlaubt, für einen Tag die Klinik zu verlassen, und das hat mir einen riesigen Energieschub verliehen", sagte Filin. Blogger berichteten, dass er nach der Aufführung von George Balanchines Ballett "Jewels" auf die Bühne geführt und mit begeistertem Beifall empfangen wurde.

