Einsatz von Gündogan und Reus gegen Paraguay stark gefährdet

Mainz (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw muss im Testländerspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Paraguay sehr wahrscheinlich ohne die Dortmunder Ilkay Gündogan und Marco Reus auskommen. Gündogan hat Rückenprobleme und soll laut Löw im Abschlusstraining am Dienstag vorerst nur das Aufwärmprogramm absolvieren. Reus wurde eine Blutprobe entnommen, um dessen Infekt zu untersuchen. "Er hatte Fieber, fühlte sich schlapp", sagte Löw. Konkrete Einblicke in seine Startelf am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern gab der DFB-Chefcoach nicht.

Beckenbauer zur DFB-Sportdirektor-Frage: Flick kann das

Hamburg (dpa) - Auch Franz Beckenbauer traut Hansi Flick den Posten als DFB-Sportdirektor zu. "Er kann das", sagte die deutsche Fußball-Ikone am Montagabend beim "Sport Bild Award" in Hamburg über den Assistenztrainer von Nationalcoach Joachim Löw. Flick hatte kurz zuvor zugegeben: "Es hat mich stolz gemacht, dass die Anfrage da war."

Russin Laschmanowa holt trotz Verwirrung WM-Titel im Gehen

Moskau (dpa) - Russischer Doppelerfolg bei der Leichtathletik-WM in Moskau: Die 21 Jahre alte Olympiasiegerin Jelena Laschmanowa ist am Dienstagmorgen in ihrer Heimat auch zum ersten Mal Weltmeisterin im 20 Kilometer Gehen geworden. In einem auf den letzten Metern völlig chaotischen Wettbewerb siegte die Weltrekordhalterin nach 1:27:08 Stunden vor der Olympia-Dritten Anissja Kirdjapkina (1:27:11). Bronze ging an Hong Liu aus China (1:28:10).

Doch kein Rekordtransfer in Braunschweig - Vilsvik sagt ab

Braunschweig (dpa) - Eintracht Braunschweigs vermeintlicher Rekordtransfer hat sich vorerst zerschlagen. Der norwegische Fußball-Nationalspieler Lars Christopher Vilsvik wechselt nicht zum Bundesliga-Aufsteiger. Das bestätigte Vilsviks Berater, der Ex-Bundesliga-Profi Tore Pedersen.

HSV Hamburg stellt Geschäftsführer Rost mit sofortiger Wirkung frei

Hamburg (dpa) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat seinen Geschäftsführer Frank Rost mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben und Tätigkeiten freigestellt. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der HSV zog damit die Konsequenzen aus den Differenzen zwischen dem erst zum 1. Juli verpflichteten früheren Fußball-Nationaltorwart Rost und der Vereinsspitze.

Olympiasieger Ivano Balic erhält Einjahresvertrag in Wetzlar

Wetzlar (dpa) - Der größte Transfer-Coup in der Vereinsgeschichte des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar ist perfekt. Weltstar Ivano Balic hat am Dienstag einen Einjahresvertrag bei den Mittelhessen unterschrieben.

Hülkenberg-Team doch wieder in Finanz-Not: Kein Geld aus Russland =

Berlin/Moskau (dpa) - Der finanziell schwer angeschlagene Schweizer Formel-1-Rennstall Sauber ist alles andere als über den Berg. Nachdem das Team des deutschen Piloten Nico Hülkenberg Mitte vergangenen Monats eine Partnerschaft mit russischen Unternehmen verkündet hatte, ist der Deal nun offensichtlich geplatzt.

Hockey-Rekordnationalspielerin Keller beendet ihre aktive Karriere

Berlin/Hamburg (dpa) - Hockey-Rekordnationalspielerin Natascha Keller vom Berliner HC beendet ihre aktive Karriere. Im Vorjahr hatte sie nach 425 Länderspielen mit 209 Toren und dem Weltrekord von fünf Olympia-Teilnahmen bereits ihre internationale Laufbahn beendet.