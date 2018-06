New York (dpa) - Apple will pünktlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft neben einem neuen iPhone auch frische Modelle seiner iPad-Tablets auf den Markt bringen. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Sie würden aber nicht zusammen mit dem neuen iPhone-Modell am 10. September vorgestellt, sondern später. Das kleinere iPad mini solle einen Bildschirm mit höherer Auflösung bekommen, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Das größere Modell sei dünner und solle mehr wie das iPad mini aussehen.

