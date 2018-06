Cincinnati (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Tommy Haas, Mona Barthel und Andrea Petkovic sind mit Erfolgen in das Hartplatz-Turnier in Cincinnati gestartet.

Der 35 Jahre alte Haas setzte sich in zwei Sätzen 6:4, 6:4 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durch und steht in der zweiten Runde dem Spanier Marcel Granollers gegenüber.

Nachdem er sein Zweitrundenmatch in Montréal in der vergangenen Woche als Vorsichtsmaßnahme aufgegeben hatte, pausierte der gebürtige Hamburger ein paar Tage und machte viel für seine Schulter. Nach seinem Erstrundensieg gab Haas nun Entwarnung: "Die Schulter hat gehalten", sagte er. "Am Ende war es für mich wichtig zu sehen, wie die Schulter sich anfühlt im Match." Im Training - auch mit Roger Federer - hätte ihn sein Team "ein bisschen bremsen" müssen.

Sein nächster Gegner Granollers gewann zuletzt das ATP-Turnier in Kitzbühel. "Ein Spieler der auf jedem Belag spielen kann, ein Kämpfer", kommentierte die deutsche Nummer eins. Auch Benjamin Becker kam dank eines 6:1, 6:4 gegen Pablo Andujar aus Spanien eine Runde weiter. Nun geht es gegen den Spanier Rafael Nadal. Ausgeschieden ist dagegen Florian Mayer, der dem Amerikaner John Isner 3:6, 4:6 unterlag.

In der Damen-Konkurrenz setzte Petkovic, Finalistin von Washington vor einer guten Woche, ihre Erfolgsserie auch bei dem Masters-Series-Turnier fort und gewann in drei Sätzen gegen Daniela Hantuchova 2:6, 6:4, 6:1. Im ersten Durchgang habe die Slowakin "unglaublich gut" gespielt, meinte die Darmstädterin, die sich zuvor durch die Qualifikation kämpfen musste. "Ich habe dann langsam meinen Rhythmus gefunden und habe angefangen mich viel, viel besser zu bewegen."

Die 25-Jährige bekommt es nun mit der Nummer zwölf der Setzliste, der Italienerin Roberta Vinci, zu tun. "Es ist gut, dass ich langsam diese Herausforderungen bekomme", sagte die von Verletzungen geplagte Petkovic. "Das ist eine Super-Aufgabe für mich, um zu sehen, wie weit ich schon bin."

Die Neumünsteranerin Barthel bezwang Lucie Safarova aus Tschechien souverän 6:3, 6:4 und trifft nun auf die Russin Maria Kirilenko.

Tableau Damen

Tableau Herren