New York (AFP) Die US-Regierung will die Fusion von American Airlines und US Airways verhindern. Das Justizministerium reichte am Dienstag nach eigenen Angaben eine Klage gegen den Zusammenschluss der beiden Fluggesellschaften ein. Diese würde nach Ansicht des Ministeriums zu Preiserhöhungen für Fluggäste und einem schlechteren Service führen.

